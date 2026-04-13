交易 Canadian Natural Resource Ltd - CNQ 差价合约

关于 Canadian Natural Resources Ltd (USA)

加拿大自然资源有限公司是一家独立的原油和天然气勘探、开发和生产公司。 公司的勘探和生产业务集中在北美，主要在加拿大西部；北海的英国部分；以及非洲近海的科特迪瓦和南非。 公司的勘探和生产活动在三个地域分部进行。 北美洲、北海和非洲近海。 油砂开采和升级部门通过Horizon油砂的沥青开采和升级业务以及通过其在阿萨巴斯卡油砂项目的直接和间接权益生产合成原油。 在加拿大西部，在中游和炼油部门，本公司的活动包括管道业务、电力联产系统和对西北红水合作公司的投资，该公司是为在阿尔伯塔省升级和提炼沥青而成立的普通合作伙伴。