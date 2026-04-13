交易 Caterpillar - CAT 差价合约
关于 Caterpillar Inc.
卡特彼勒公司是一家建筑和采矿设备、柴油和天然气发动机、工业燃气轮机和柴电机车的制造商。 公司通过其三个主要部门进行运营。 建筑工业、资源工业和能源与运输。 它还通过其金融产品部门提供融资和相关服务。 它的建筑行业从事支持客户使用基础设施、林业和建筑施工的机械。 它的资源工业从事支持客户使用采矿、重型建筑、采石场、废物和材料处理应用的机械。 其能源与运输，为石油和天然气、发电、海运、铁路和工业应用的客户提供支持，包括Cat机器。 其所有其他业务部门，包括产品管理和开发，以及过滤器和液体、底盘和其他的制造等活动。
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