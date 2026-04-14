交易 Casio Computer Co.,Ltd. - 6952 差价合约
关于 Casio Computer Co.Ltd.
卡西欧电脑公司是一家总部设在日本的公司，主要从事开发、制造和销售消费和系统产品，以及提供相关服务。 公司通过三个业务部门运营。 消费者部门从事提供手表、时钟、电子字典、电子计算器、电子文具、电子乐器和数码相机。 系统分部从事提供手持终端、电子收银机、管理支持系统和数据投影仪。 其他分部从事提供模塑部件和模具。
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