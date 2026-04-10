交易 Casino Guichard Perrachon - CO 差价合约

关于 Casino Guichard Perrachon

Casino Guichard Perrachon SA是一家总部设在法国的食品零售商公司，在法国和国外管理着商店。 公司的经营范围包括所有食品和非食品业态。 大卖场、超级市场、便利店、折扣店和批发店。 在法国，公司以多样化的品牌经营，如：大卖场、赌场超市、Monoprix、Franprix、Leader Price、Spar、Vival、Le Petit Casino、Casino Restauration。 在国外，公司在南美特别是在巴西和哥伦比亚开展业务。 公司在其他领域也很活跃，如能源领域，其子公司GreenYellow从事能源生产（特别是太阳能光伏发电）和其他能源服务。 在金融领域，其子公司Banque Casino是一家零售银行，简化了银行和保险产品的使用。