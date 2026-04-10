交易 Carrefour - CARF 差价合约

关于 Carrefour

家乐福公司是一家总部设在法国的零售分销集团，通过四个地理分部开展业务。 法国、欧洲其他地区、拉丁美洲和亚洲。 集团在全球30多个国家经营12,000多家商店和电子商务网站。 它的商店有各种形式和渠道，如大卖场、超市、便利店、现购自运店、超级现金店、驱动器和电子商务。 它提供的产品包括各种本地新鲜产品、现场制作的肉类、新鲜鱼类，以及烘焙产品、消费品和非食品产品。 此外，该集团还提供配套服务，包括包裹提取点、钥匙复制、车辆租赁、药房和健康/美容护理、燃油配送、金融和保险服务，以及休闲服务，如旅行社、演出门票和摄影服务等等。