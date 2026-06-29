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最新股票文章
SpaceX上市首日收涨19%——IPO后如何交易SpaceX SPCX差价合约
SpaceX（SPCX）于2026年6月12日在纳斯达克首次上市，开盘报150美元，收盘报160.95美元，较135美元的IPO发行价上涨19.2%。
08:41, 16 六月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
美国研究综述-阿尔贝马尔、卡麦克斯、克罗格
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Reuters News•Europe07:51 (UTC), 19 undefined 2026
更新版 1-CarMax股价下跌，此前首席执行官指出公司成本高企且运营存在不足
14:57 (UTC), 17 undefined 2026
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BUZZ——美国股市动态-英特尔、La-Z-Boy、AST SpaceMobile
Reuters News•Europe11:35 (UTC), 17 undefined 2026
得益于价格上涨和批发需求增加，CarMax第一季度营收超出预期
10:58 (UTC), 17 undefined 2026
Reuters News•Europe
CarMax股价上涨，因季度营收超出预期
Reuters News•Europe10:48 (UTC), 17 undefined 2026
前瞻：CarMax第一季度每股收益和营收预计将下滑
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Reuters News•Europe