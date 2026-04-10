交易 Carl Zeiss Meditec AG - AFX 差价合约
关于 Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG是一家位于德国的医疗技术和设备公司。 它提供诊断和治疗眼科疾病的完整解决方案、显微手术的可视化解决方案和其他技术，如术中放射治疗。 公司的业务分为两个部分。 眼科设备和显微外科。 眼科设备部门包括眼科领域的活动，如眼内镜、手术可视化解决方案和医疗激光及诊断系统。 显微外科部门包括神经、耳鼻喉外科的活动，以及术中辐射领域的活动。 公司在欧洲、美国和亚洲有多个生产基地。
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