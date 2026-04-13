交易 Cardinal Health - CAH 差价合约

关于 Cardinal Health

Cardinal Health, Inc.是一家医疗保健服务和产品公司。 该公司通过两个部门运营。 医药和医疗。 制药部门分销品牌和非专利药品、特殊药品、非处方保健品和消费产品。 该部门还为制药商和医疗机构提供特殊药品的服务；经营核药房和放射性药品生产设施；为医院提供药房管理服务；以及重新包装非专利药品和非处方保健品。 医疗部门制造、采购和分销一系列医疗、外科和实验室产品，这些产品在美国、加拿大、欧洲、亚洲和其他市场销售。 该部门还分销一系列国家品牌产品，并向医院和其他医疗机构提供供应链服务和解决方案。