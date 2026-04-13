交易 Cardinal Health - CAH 差价合约
关于 Cardinal Health
Cardinal Health, Inc.是一家医疗保健服务和产品公司。 该公司通过两个部门运营。 医药和医疗。 制药部门分销品牌和非专利药品、特殊药品、非处方保健品和消费产品。 该部门还为制药商和医疗机构提供特殊药品的服务；经营核药房和放射性药品生产设施；为医院提供药房管理服务；以及重新包装非专利药品和非处方保健品。 医疗部门制造、采购和分销一系列医疗、外科和实验室产品，这些产品在美国、加拿大、欧洲、亚洲和其他市场销售。 该部门还分销一系列国家品牌产品，并向医院和其他医疗机构提供供应链服务和解决方案。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025