交易 Capital One Financial Corp - COF 差价合约
关于 Capital One Financial Corp.
Capital One金融公司是一家多元化的金融服务控股公司。 该公司及其子公司通过数字渠道、分行、咖啡馆和其他分销渠道向消费者、小企业和商业客户提供一系列金融产品和服务。 其分部包括信用卡、消费者银行和商业银行。 信用卡业务包括其国内消费者和小型企业卡贷款，以及在加拿大和英国的国际卡贷款业务。 消费者银行业务包括为消费者和小型企业收集存款和贷款活动以及全国汽车贷款。 商业银行业务包括为商业房地产、商业和工业客户提供贷款、存款收集、资本市场和财务管理服务。 其子公司包括Capital One Bank (USA), National Association和Capital One, National Association。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025