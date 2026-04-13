交易 Capital One Financial Corp - COF 差价合约

关于 Capital One Financial Corp.

Capital One金融公司是一家多元化的金融服务控股公司。 该公司及其子公司通过数字渠道、分行、咖啡馆和其他分销渠道向消费者、小企业和商业客户提供一系列金融产品和服务。 其分部包括信用卡、消费者银行和商业银行。 信用卡业务包括其国内消费者和小型企业卡贷款，以及在加拿大和英国的国际卡贷款业务。 消费者银行业务包括为消费者和小型企业收集存款和贷款活动以及全国汽车贷款。 商业银行业务包括为商业房地产、商业和工业客户提供贷款、存款收集、资本市场和财务管理服务。 其子公司包括Capital One Bank (USA), National Association和Capital One, National Association。