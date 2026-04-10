交易 Capita PLC - CPI 差价合约
关于 Capita PLC
Capita PLC是一家总部设在英国的咨询、转型和数字服务企业。 公司从事提供解决方案，以改造和简化企业与客户、政府和公民之间的联系。 公司在英国、欧洲、印度和南非开展业务。 公司通过六个部门运营。 软件、人员解决方案、客户管理、政府服务、技术解决方案和专家服务。 公司提供不同类别的服务，其中包括业务运营、客户体验、咨询、政府服务、信息技术解决方案、人员解决方案和数字解决方案。
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