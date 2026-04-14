交易 Canon Inc. - 7751 差价合约
关于 Canon Inc.
佳能公司主要从事办公设备、成像系统、医疗系统、工业设备的开发、生产和销售以及提供相关服务。 公司分四个业务部门经营。 办公部门提供办公多功能机、激光多功能机、激光打印机、数码连续纸打印机、数码切纸机、宽幅打印机和文档解决方案。 影像系统部门的产品包括可更换镜头的数码相机、小型数码相机、数码摄像机、数码影院相机和其他。 工业设备及其他部门提供半导体曝光设备、FPD曝光设备、真空薄膜成型设备、有机EL显示器制造设备、芯片粘接器、微电机、网络摄像机、手持终端及其他。 医疗系统部分提供数字放射摄影、X射线诊断设备、超声诊断设备和其他。
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