交易 Cancom SE - COK 差价合约
关于 Cancom SE
Cancom SE是一家德国信息技术（IT）基础设施和服务的供应商。 该公司将其活动分散到两个业务部门。 云解决方案和IT解决方案。 云解决方案业务部门包括CANCOM Pironet AG & Co、Pironet AG和synaix Service GmbH等。 它主要包括公司的集团云和共享管理服务，包括与项目有关的云硬件、软件和服务。 IT解决方案业务部门包括CANCOM GmbH、CANCOM ICT Service GmbH和CANCOM SCS GmbH等。 它提供IT基础设施和应用支持。 公司的IT解决方案部门提供的服务范围包括IT战略咨询、项目规划和实施、系统集成、维护、培训和其他IT服务，包括整个IT部门的运作。 该公司主要在德国和奥地利开展活动。
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