交易 Campbell Soup - CPB 差价合约
关于 Campbell Soup
金宝汤公司（Campbell）是一家食品公司，生产和销售食品。 公司的部门包括美洲简单膳食和饮料，以及全球饼干和小吃。 美洲简单膳食和饮料部门包括零售和食品服务渠道业务。 美洲简单膳食和饮料业务包括产品，如金宝的浓缩汤和即食汤；斯旺森肉汤和高汤；Prego意大利面酱；Pace墨西哥酱；金宝的肉汁、意大利面、豆类和晚餐酱；梅子食品和零食；V8果汁和饮料，以及金宝番茄汁。 全球饼干和零食部门包括Pepperidge Farm饼干、脆饼、烘焙和冷冻产品。
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