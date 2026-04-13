交易 Cameco Corporation - CCOca 差价合约
关于 Cameco Corporation
卡梅科公司（Cameco）是一家铀矿生产商。 该公司的经营部门包括铀和全面服务。 铀分部涉及勘探开采、研磨、购买和销售铀精矿。 燃料服务部门涉及铀精矿的提炼、转换和制造，以及转换服务的购买和销售。 其铀矿业务Cigar Lake和Inkai。 Millennium项目位于Cameco的Key Lake业务以北约35公里处。 Yeelirrie矿床位于珀斯东北方向约650公里处，在其Kintyre项目以南约750公里处。 Kintyre项目的土地位于澳大利亚东皮尔巴拉地区大沙沙漠的西部边缘。
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