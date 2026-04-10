交易 Capricorn Energy Plc. - CNE 差价合约

关于 Capricorn Energy PLC

Capricorn Energy PLC，前身为Cairn Energy PLC，是一家位于英国的独立能源公司。 公司在全球多个地方勘探、发现、开发和生产石油和天然气。 公司的生产、开发和勘探活动主要集中在埃及，并在英国北海、西非和拉丁美洲进行勘探活动。 公司的生产油田分为四个不同的区域。 Obaiyed地区、Badr El Din（BED）、North East Abu Gharadig（NEAG）和Aram El Shawish West（AESW）。 该投资组合还包括实质性的潜在勘探优势，以及三个新的勘探区块：东南霍勒斯、西法尤姆和南阿布森南。 该公司以50%的工作权益经营这些新勘探的特许权。