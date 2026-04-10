交易 BW Offshore - BWO 差价合约

关于 BW Offshore Limited

BW Offshore有限公司是一家位于百慕大的公司。 该公司通过其子公司，拥有并经营石油和天然气浮式生产、储存和卸载船（FPSO）以及浮式、储存和卸载船（FSO）。 它还专注于已发现油气田的现场开发。 公司的业务遍及欧洲、亚太、西非和美洲。 公司由BW Offshore、BW LPG、BW Pacific、BW LNG、BW VLCC、BW Chemical Tankers、BW Dry Cargo和BW Fleet Management组成。 它拥有一支由15个FPSO和一个FSO组成的船队，在西非、巴西、墨西哥湾、印度尼西亚、新西兰和北海运营。 其拥有的船队包括BW pioneer, , Yuum K'ak Naab, Pemex, BW Cidade De Sao Vicente, FPSO Polvo, Berge Helene, Abo FPSO, Sendje Berge, Espoir Ivoirien, Petroleo Nautipa, BW Athena, BW Catcher ( Premier Oil), and BW Adolo ( BW energy)。