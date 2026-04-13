交易 Brookfield Infrastructure Partn - BIP 差价合约
关于 Brookfield Infrastructure Partn
Brookfield Infrastructure Partners L.P.在北美和南美、欧洲和亚太地区拥有并经营公用事业、运输、能源和数据基础设施业务。 公司的分部包括公用事业、运输、能源和数据基础设施。 公用事业部门包括受管制的业务，包括受管制的分配（电力和天然气连接），电力传输和一个受管制的码头（煤炭出口码头）。 运输部门拥有并经营港口、铁路和收费公路资产，在五大洲运输货物、大宗商品和乘客。 公司的能源部门由提供运输、储存和分配服务的系统组成。 数据基础设施部门拥有并经营提供基本服务和关键基础设施的业务，以便在全球范围内传输和存储数据。
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