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关于 Brookfield Asset Management Inc
布鲁克菲尔德资产管理公司是一家另类资产管理公司。 公司的业务包括资产管理、房地产、可再生能源和转型、基础设施、私募股权、住宅开发和企业活动。 资产管理部门包括代表其投资者管理其长期私人基金、永久战略和流动战略。 房地产部门包括核心和过渡性及发展投资的所有权、运营和开发。 可再生电力和过渡部分包括水电、风能、太阳能和能源过渡发电设施的所有权、运营和开发。 基础设施部分包括公用事业、运输、中游和资源资产的所有权、运营和发展。 私募股权板块专注于商业服务、基础设施服务和工业领域。 住宅开发部分包括住宅建设和土地开发。
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