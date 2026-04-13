交易 British American Tobacco - USD - BTI 差价合约
关于 British American Tobacco PLC (ADR)
英美烟草p.l.c.是一家控股公司。 该公司是一家提供烟草和尼古丁产品的多类消费品公司。 它在其传统烟草业务的同时，投资建立烟草和尼古丁产品的组合，包括蒸汽产品、烟草加热产品（THP）和现代口服产品。 它管理着一个全球一体化的供应链，其产品被分销到世界各地的零售点。 公司的分部包括美国、美洲和撒哈拉以南非洲、欧洲和北非、以及亚太和中东。 公司在美国销售的产品包括Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak和Camel Snus。 其蒸汽产品是一种手持式电池供电的电子设备。 其THP产品是加热烟草的手持设备。 其现代口服产品有含烟和不含烟两种。
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