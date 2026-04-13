交易 Brinker International - EAT 差价合约

关于 Brinker International

Brinker International, Inc.是Chili's Grill & Bar（Chili's）和Maggiano's Little Italy（Maggiano's）餐厅品牌以及某些虚拟品牌（包括It's Just Wings）的所有者、经营者和特许经营商。 公司通过两个部门运营。 Chili's和Maggiano's。 辣妹子分部包括公司拥有的辣妹子餐厅，这些餐厅主要位于美国，属于该行业的全服务休闲餐饮部分。 Chili's 分部还在加拿大拥有公司的餐厅，并在美国、大约27个国家和两个美国地区拥有特许经营权。 Maggiano's分部包括公司在美国拥有的Maggiano's餐厅以及其国内的特许经营业务。 公司投资于虚拟品牌，即类似于餐厅的菜单产品，只能通过数字方式购买。