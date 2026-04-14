交易 Bridgestone Corporation - 5108 差价合约
关于 Bridgestone Corporation
BRIDGESTONE CORPORATION是一家总部设在日本的公司，主要从事轮胎业务。 公司通过两个业务部门经营其业务。 轮胎分部从事为乘用车、卡车、巴士、建筑和采矿车辆、工业车辆、农业机械、飞机和摩托车提供轮胎管。 该分部还提供轮胎相关产品，翻新材料和相关技术，汽车保养和维修服务，以及轮胎原材料。 多元化分部提供化工产品，如汽车相关部件、聚氨酯泡沫和相关商品、电子精密部件、工业材料相关商品和建筑材料相关产品、屋顶材料，以及体育用品，如高尔夫球和高尔夫球杆。 该部门还提供自行车和自行车相关产品，并开展金融业务。
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