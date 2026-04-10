交易 Brenntag AG - BNR 差价合约

关于 Brenntag SE

Brenntag SE（原Brenntag AG）是一家总部设在德国的公司，活跃在全线化学品分销领域。 它为工业和特种化学品提供企业对企业的分销解决方案。 公司购买和储存大批量的工业和特种化学品，并将其重新包装成小批量。 此外，公司还提供额外的服务，包括送货、产品混合、搅拌、重新包装、微粉化和精细研磨、库存管理和桶装退货处理，以及特殊化学品的技术和实验室服务。 公司向一系列市场行业提供产品，如粘合剂、油漆、石油和天然气、食品、水处理、个人护理和制药。 公司通过一个在欧洲、北美和拉丁美洲以及亚太地区拥有550多个网点的网络进行运营。