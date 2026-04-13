交易 Brandywine Realty Trust - BDN 差价合约
关于 Brandywine Realty Trust
布兰迪房地产信托公司是一个自我管理的房地产投资信托基金（REIT），从事收购、开发、再开发、拥有、管理和经营办公和综合用途物业组合。 公司通过五个部分运营。 费城中央商务区（CBD）、宾夕法尼亚州郊区、德克萨斯州奥斯汀、华盛顿特区大都会和其他。 费城中央商务区部分包括位于宾夕法尼亚州费城的物业。 宾夕法尼亚州郊区部分包括位于费城郊区切斯特、特拉华和蒙哥马利县的房产。 德克萨斯州奥斯汀市部分包括位于德克萨斯州奥斯汀市的房产。 华盛顿特区大都会部分包括在弗吉尼亚州北部、华盛顿特区和马里兰州南部的房产。 其他部分包括新泽西州卡姆登县的房产和特拉华州新堡县的房产。 公司拥有约81处房产。
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