交易 Box, Inc. - BOX 差价合约

关于 Box Inc

Box, Inc.提供一个云内容管理平台，使各种规模的组织能够安全地管理云内容，同时允许从任何地方、任何设备轻松、安全地访问和分享这些内容。 通过该公司的软件即服务平台，用户可以在内部和与外部各方进行内容协作，实现内容驱动的业务流程自动化，开发定制应用程序，并实施数据保护、安全和合规功能，以遵守法律和监管要求、内部政策以及行业标准和法规。 其平台与企业业务应用集成，并与多种应用环境、操作系统和设备兼容，确保工作人员能够安全地访问其业务内容。 它的盒子解决方案在开发定制应用的平台上为云内容管理提供网络、移动和桌面应用，以及特定行业解决方案。