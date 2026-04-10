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关于 Bouygues

Bouygues SA是一家位于法国的多元化服务集团。 它通过其附属公司运营，主要集中在三个领域。 建筑、媒体和电信。 建筑业包括Bouygues建筑公司，负责设计、建造和运营建筑、基础设施和工业项目；Bouygues不动产公司，是一家私人房地产开发商，专门从事住宅、办公楼、零售和可持续社区项目；Colas公司专门从事交通基础设施建设和维护。 媒体涵盖了TF1的活动，它提供各种娱乐内容和广泛的相关服务，并活跃在电视（TV）制作和数字领域。 电信公司通过Bouygues电信公司在法国的电子通信市场开展业务。 该集团的业务遍及全球。