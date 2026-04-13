交易 Boston Scientific - BSX 差价合约

关于 Boston Scientific Corporation

波士顿科学公司是一家医疗设备的开发商、制造商和销售商。 公司的业务部门包括医疗外科、节奏和神经以及心血管。 医疗手术部门包括内窥镜和泌尿外科及盆腔健康。 其内窥镜业务开发和制造用于诊断和治疗一系列胃肠道（GI）和肺部疾病的设备。 其泌尿外科和盆腔健康业务开发和制造治疗各种泌尿外科和盆腔疾病的设备。 心律与神经部门包括心律管理（CRM）和电生理学。 其CRM开发和制造各种可植入的设备，监测心脏并输送电力以治疗心脏异常。 心血管部门包括介入心脏病学和外周介入。 其介入心脏病学开发和制造用于诊断和治疗冠状动脉疾病和结构性心脏疾病的技术。