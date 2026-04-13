交易 BXP Inc - BXP 差价合约
关于 Boston Properties Reit
波士顿地产公司是一个自我管理和自我经营的房地产投资信托基金（REIT）。 该公司主要在美国开发、拥有和管理A级办公物业。 其按地理区域划分的分部是波士顿、洛杉矶、纽约、旧金山、西雅图和哥伦比亚特区华盛顿。 其按物业类型划分的部门包括办公室、住宅和酒店。 公司拥有或拥有约201个商业房地产的权益，总计约5280万平方英尺的净租赁面积，主要是甲级办公物业，包括9个在建/重建的物业，总计约340万平方英尺的净租赁面积。 公司的物业包括182个办公物业（包括9个正在建设/开发的物业）；1个酒店；12个零售物业，6个住宅物业和1个酒店。 其租户基础包括行业、技术和媒体、法律服务和生命科学。
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