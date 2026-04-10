交易 Borussia Dortmund - BVB 差价合约
关于 Borussia Dortmund
多特蒙德有限公司是一家总部设在德国的公司，从事Ballspielverein Borussia（BVB）的运营，BVB是一家位于德国多特蒙德的职业足球俱乐部。 BVB的体育场，Signal Iduna Park，是一个足球专用场馆，在德甲（德国联赛）比赛中能容纳约81,000名观众，在国际比赛中能容纳约66,000名观众，这些比赛规定了所有座位的观众。 体育场的北看台也是多特蒙德公园的所在地，这是一个分布在两层楼的接待设施，包括一个餐厅、一个酒吧和一个展示俱乐部奖杯和记录其历史展品的博物馆。 2013年11月，公司通过合并吸收了其子公司BVB Stadion Holding GmbH、BVB Beteiligungs-GmbH和BVB Stadion GmbH。
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