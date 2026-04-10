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关于 Boliden AB

Boliden AB是一家位于瑞典的高科技金属公司。 公司经营矿山和冶炼厂，通过开采矿石（矿物）以及生产和向工业界交付金属，长期致力于保证社会对基本金属和金属的供应。 公司在瑞典、芬兰、挪威和爱尔兰都有业务。 Boliden公司分为两个部分。 矿山业务区和冶炼厂业务区。 矿山业务领域包括瑞典的Aitik矿、Boliden地区和Garpenberg矿、爱尔兰的Tara矿以及芬兰的Kylylahti和Kevitsa矿的业务。 冶炼厂业务领域包括分别在芬兰和挪威的Kokkola和Odda锌冶炼厂，分别在瑞典和芬兰的Ronnskr和Harjavalta铜冶炼厂，以及瑞典的Bergsoe铅冶炼厂。