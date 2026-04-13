交易 Boise Cascade, L.L.C. - BCC 差价合约
关于 Boise Cascade
Boise Cascade公司是北美工程木制品（EWP）和胶合板的生产商，也是美国建筑产品的批发分销商。 公司通过两个部门运营。 木材产品和建筑材料分销（BMD）。 木材产品部门生产层压单板木材（LVL）、工字钢和层压横梁。 此外，它还生产结构、外观和工业胶合板，以及松柏木。 建筑材料分销部门经营一个分销设施网络，销售一系列建筑材料，包括定向刨花板（OSB）、胶合板和木材（统称为商品）；一般产品，如护墙板、复合地板、门、金属产品、绝缘材料和屋顶，以及EWP。 其产品用于建造住宅，包括单户、多户和人造房屋，以及工业应用。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025