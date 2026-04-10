交易 Bodycote PLC - BOY 差价合约
关于 Bodycote PLC
Bodycote plc是一家提供热处理和热加工服务的公司。 公司的运营部门包括航空航天、国防和能源（ADE）以及汽车和一般工业（AGI）业务领域。 ADE-西欧；ADE-北美；ADE-新兴市场；AGI-西欧；AGI-北美，以及AGI-新兴市场。 其热处理工艺包括表面硬化、回火、固溶和时效处理、特种不锈钢工艺（S3P）、退火和正火。 其金属连接包括专门的工艺，如电子束焊接、真空和蜂窝状钎焊。 其表面技术是用于延长部件的工作寿命和保护它们免受环境因素如腐蚀和磨损的过程。 热等静压（HIP）是一种热处理的形式，利用高压来改善材料性能。
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