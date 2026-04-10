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关于 BNP Paribas

BNP Paribas SA是一家总部设在法国的国际银行机构。 公司将其业务分为两个主要活动领域。 零售银行与服务（RBS）和企业机构银行（CIB）。 零售银行业务涵盖国内市场和国际金融服务。 国内市场包括法国、意大利、比利时和卢森堡的零售银行网络，以及某些专门的零售银行部门。 国际金融服务由欧元区以外的所有零售银行业务组成，分为欧洲地中海和美国的BancWest，以及个人金融、保险、财富和资产管理活动。 CIB为管理公司、金融机构和其他企业提供企业银行业务、全球市场（固定收益、货币和商品，以及股票和主要服务）和证券服务。 BNP Paribas SA是法国巴黎银行集团的母公司。