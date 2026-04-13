交易 BlackRock Multi-Sector Income Trust - BIT 差价合约
关于 BlackRock Multi-Sector Income Trust
贝莱德多行业收入信托（该信托）是一家非多元化的封闭式管理投资公司。 该信托的投资目标是提供当前收入、当前收益和资本增值。 在正常的市场条件下，本信托试图通过将其至少80%的资产投资于信用相关的证券，包括但不限于投资级公司债券、高收益债券、银行贷款、优先证券或可转换债券或具有类似于这些信用相关证券的经济特征的衍生品来实现其投资目标。 该信托基金投资于不同行业，如石油、天然气和消耗性燃料；房地产投资信托；汽车零部件；空运和物流；饮料；航空公司；生物技术；建筑产品；通信设备和多元化电信服务。 其投资经理是贝莱德顾问有限公司。
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