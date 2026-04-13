交易 Bioventus Inc. - BVS 差价合约

关于 Bioventus Inc.

Bioventus公司是一家全球医疗设备公司。 该公司专注于开发和商业化临床和微创治疗方法，以参与和加强身体的自然愈合过程。 公司的产品组合包括OA关节疼痛治疗和关节保护、骨移植替代物和微创骨折治疗。 OA关节疼痛治疗和关节保护主要是针对骨科。 其骨移植替代物（BGSs）提供的产品组合包括人体组织异体移植和合成物。 其BGS产品可与任何骨科固定和脊柱融合植入物一起使用。 它们旨在提高脊柱融合和其他骨科手术后的骨融合率，并减少使用病人自身骨骼的需要。