交易 Biomerieux - BIM 差价合约
关于 Biomerieux
Biomerieux SA是一家总部设在法国的公司，专门从事医疗和工业应用的体外诊断领域。 公司设计、开发、制造和销售用于临床应用的系统，如结核病、呼吸道感染等的诊断，以及用于工业应用的系统，如工业或环境样本的分析。 公司还为客户提供仪器安装和维护的相关服务，并为产品用户提供培训。 BioMerieux SA通过其在不同国家的众多子公司开展业务，包括bioMerieux Deutschland GmbH、bioMerieux Austria GmbH、Advencis、bioMerieux Benelux SA/NV，以及BioFire Diagnostics Inc.、chromID CARBA SMART和new bi-plate Petri dish。
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