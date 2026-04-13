交易 BHP Group Ltd - BHP 差价合约

关于 BHP Group Ltd (ADR)

必和必拓集团有限公司是一家位于澳大利亚的资源公司。 公司从事石油和天然气的勘探、开发和生产；以及铜、银、锌、钼、铀、金、铁矿石、冶金和能源煤的开采。 它有四个部分。 石油、铜、铁矿石和煤炭。 其石油部门从事石油和天然气的勘探、开发和生产。 其铜业部门从事铜、银、锌、钼、铀和金的开采。 其铁矿石部门从事铁矿石的开采。 煤炭部门从事冶金煤和能源煤的开采。 公司的业务分布在大约90个地方，包括澳大利亚、欧洲、中国、日本、印度、韩国、亚洲其他地区、北美和南美。 在美国，它从墨西哥湾的海上油田生产石油和天然气，并且是位于亚利桑那州的一个未开发的铜矿项目的合资伙伴。