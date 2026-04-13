交易 Bentley Systems, Incorporated - BSY 差价合约
关于 Bentley Systems Inc
宾利系统公司是基础设施工程软件的供应商，使土木、结构、地质专业和设备工程从业人员、他们的项目交付企业和基础设施资产的业主运营商的工作成为可能。 它实现了跨工程学科、分布式项目团队、从办公室到现场以及跨计算形式的数字工作流程，包括台式机、内部服务器、云原生服务、移动设备和网络浏览器。 它为企业和专业人员提供整个基础设施生命周期的解决方案。 它提供一系列产品和服务，如资产生命周期信息管理、资产可靠性、桥梁分析、建筑设计、土木工程设计、建筑、数字双胞胎、岩土工程、水力学和水文、矿山设计、移动性模拟和分析、工厂设计、项目交付、现实和空间建模、结构分析和结构详图。
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