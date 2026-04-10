交易 Bellway PLC - BWY 差价合约

关于 Bellway plc

Bellway p.l.c.是一家总部设在英国的公司，从事住宅的建设和销售，范围从一居室公寓到五居室家庭住宅，以及向住房协会提供社会住房。 公司的品牌包括Bellway、Ashberry品牌和Bellway London。 公司在英格兰、苏格兰和威尔士的各中心地区设有约22个分部。 公司的子公司包括Bellway Homes Limited、Bellway Housing Trust Limited、Bellway Properties Limited、Bellway（服务）有限公司和Litrose Investments Limited。 Ashberry品牌用于较大的场地，在这些场地的布局和市场需求证明了两个销售点的合理性。 Bellway伦敦品牌涵盖了他们在伦敦各区和通勤城镇的所有开发项目，其物业范围从一居室公寓到四居室住宅。