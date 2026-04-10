交易 Beiersdorf AG - BEI 差价合约
关于 Beiersdorf AG
拜尔斯道夫股份公司（Beiersdorf Aktiengesellschaft）是一家总部设在德国的化学消费品制造商，重点是个人护理产品和化妆品。 该公司在两个业务领域运营。 消费品和tesa。 消费者业务部门提供皮肤和美容护理产品，如全能霜，面部、身体和护手霜，唇部护理棒，除臭剂，肥皂，洗发水，膏药和其他绷带。 品牌组合包括公司的核心品牌NIVEA、Eucerin和La Prairie，以及区域和地方品牌，如Hansaplast / Elastoplast、Labello、Florena、Aquaphor和Hidrofugal。 tesa业务部门负责为工业客户、手工业者和终端用户开发、制造和销售tesa品牌的不干胶产品和解决方案。 公司还拥有自己的研究和开发部门。
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