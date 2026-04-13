交易 Becton Dickinson - BDX 差价合约
关于 Becton Dickinson and Co
Becton, Dickinson and Company (BD)是一家全球医疗技术公司，从事一系列医疗用品、设备、实验室设备和诊断产品的开发、生产和销售。 公司通过三个业务部门运营。 BD医疗部门、BD生命科学部门和BD介入部门。 BD医疗部门生产一系列医疗技术和设备，用于帮助改善各种环境下的医疗保健服务。 BD医疗由多个业务部门组成，包括药物输送解决方案、药物管理解决方案、糖尿病护理和制药系统。 BD生命科学部门提供用于安全收集和运输诊断标本的产品，以及用于检测一系列传染病、医疗相关感染和癌症的仪器和试剂系统。 BD介入部门提供血管、泌尿科、肿瘤科和外科专业产品。
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