交易 Beazley PLC - BEZ 差价合约
关于 Beazley PLC
Beazley Plc是一家总部设在英国的公司，它从事保险业务。 公司在欧洲、美国、加拿大、拉丁美洲和亚洲都有业务。 公司有七个部门，包括网络和行政人员风险；市场设施；海事；政治、事故和应急；财产；再保险和特殊线路。 网络与执行风险部门为客户提供网络和管理责任保险。 海事部门承保一系列的海事类别，包括船体、能源、货物和实物、海盗、卫星、航空、绑架和赎金以及战争风险。 政治、事故和应急部门承保恐怖主义、政治暴力、征用和信用风险，以及与合同受挫有关的应急和风险，该部门还承保人寿、健康、个人意外、体育和收入保障风险。 财产部门承保商业和高价值房主的财产保险。
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