交易 BCE Inc. - BCEca 差价合约
关于 BCE Inc.
BCE Inc.是一家总部设在加拿大的通信公司，提供贝尔宽带无线、互联网、电视（TV）、媒体和商业通信服务。 公司通过三个部门运营。 贝尔无线、贝尔有线和贝尔媒体。 贝尔无线部门向其住宅、中小型企业和企业客户提供无线语音和数据通信产品和服务，以及加拿大各地的消费电子产品。 贝尔有线业务部向安大略省、魁北克省、大西洋省和马尼托巴省的住宅、中小型企业和企业客户提供数据，包括互联网接入和互联网协议电视（IPTV）、本地电话、长途电话，以及其他通信服务和产品。 贝尔媒体部门在加拿大提供传统电视、专业电视、付费电视、流媒体服务、数字媒体服务、无线电广播服务和户外广告服务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025