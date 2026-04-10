交易 CT Healthcare Trust Plc - CTHT 差价合约
关于 BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD
Bellevue Healthcare Trust plc，前身为BB Healthcare Trust plc，是一家位于英国的投资信托公司。 公司的投资目标是通过投资于上市或报价的全球医疗保健公司，为股东提供长期的资本增长和收入。 公司还投资于美国存托凭证（ADR），或由这些公司发行的可转换工具，并投资于或承销这些公司的未来股票发行。 公司投资于全球医疗保健行业，包括行业内的公司，如制药、生物技术、医疗器械和设备、医疗保健保险公司和设施运营商、信息技术（产品或服务支持、供应或服务于医疗保健的交付）、药品零售、消费者医疗保健和分销。 公司的投资经理是贝尔维尤资产管理（英国）有限公司。
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