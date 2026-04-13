交易 Baxter International - BAX 差价合约
关于 Baxter International
百特国际公司通过其子公司提供基本医疗保健产品的组合。 公司的分部包括美洲（北美和南美）、EMEA（欧洲、中东和非洲）和APAC（亚太地区）以及Hillrom。 美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区分部提供基本医疗产品的组合，包括急性和慢性透析疗法；无菌静脉注射液；输液系统和设备；肠外营养疗法；吸入式麻醉剂；普通注射药品；以及外科止血带和密封剂产品。 Hillrom部门提供数字化和互联护理解决方案和协作工具，包括智能床系统、病人监测和诊断技术、呼吸健康设备和外科领域的先进设备。 公司的产品被医院、肾脏透析中心、疗养院、康复中心、医生办公室以及病人在医生指导下在家使用。
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