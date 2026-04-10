交易 Basf SE - BASd 差价合约
关于 BASF SE
巴斯夫公司是一家总部设在德国的化学公司。 公司通过六个部门运营，包括化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理和农业解决方案。 化工部由石化部和中间体部组成。 材料部门由高性能材料和单体部门组成。 工业解决方案部门由分散体和颜料以及高性能化学品部门组成。 表面技术部门由催化剂和涂料部门组成。 营养与护理部门由护理化学品和营养与健康部门组成。 农业解决方案部门由农业解决方案部门组成，该部门专注于提供作物保护产品和种子。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025