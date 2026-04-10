交易 Basf SE - BASd 差价合约

关于 BASF SE

巴斯夫公司是一家总部设在德国的化学公司。 公司通过六个部门运营，包括化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理和农业解决方案。 化工部由石化部和中间体部组成。 材料部门由高性能材料和单体部门组成。 工业解决方案部门由分散体和颜料以及高性能化学品部门组成。 表面技术部门由催化剂和涂料部门组成。 营养与护理部门由护理化学品和营养与健康部门组成。 农业解决方案部门由农业解决方案部门组成，该部门专注于提供作物保护产品和种子。