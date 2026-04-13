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关于 Bank of Nova Scotia

新斯科舍银行是一家国际银行，是拉丁美洲、加勒比和中美洲以及亚洲的金融服务提供商。 银行提供一系列咨询、产品和服务，包括个人和商业银行、财富管理和私人银行、企业和投资银行以及资本市场。 它的部门包括加拿大银行业务，为零售、小企业、商业和财富管理客户提供一整套金融咨询和银行业务解决方案；国际银行业务，为加拿大以外选定地区的零售和商业客户提供一系列金融产品、解决方案和咨询；全球财富管理，专注于提供财富管理咨询和解决方案；以及全球银行和市场（GBM），提供贷款和交易服务、投资银行咨询和进入资本市场。