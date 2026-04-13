交易 Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf - BBD 差价合约

关于 Banco Bradesco SA (ADR)

Bradesco SA银行，前身是Banco Brasileiro de Descontos SA，是一家总部设在巴西的上市公司，从事银行服务行业集团。 公司在总资产、信贷业务以及存款和资金量方面作为一家广泛的商业银行运营。 公司在巴西和国外为个人、主要的国内和国际公司和机构提供一系列的银行和金融产品和服务。 公司的产品和服务涵盖了银行和非银行业务，如：贷款和垫款、存款、发行信用卡、财团、保险、资本化、租赁、付款收集和处理、补充养老金计划、资产管理和证券中介和经纪服务。