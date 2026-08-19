交易 Banca IFIS SpA - IFBanca IFIS SpA (BIT: IF) is an Italian specialty finance bank focused on factoring, SME lending, and non-performing loan (NPL) management. With a high-yield, asset-backed lending model and strong risk-adjusted returns, the bank targets underserved segments of Italy’s credit market. Banca IFIS offers investors differentiated exposure to niche European financial services.
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