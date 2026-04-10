交易 Balfour Beatty PLC - BALF 差价合约

关于 Balfour Beatty plc

Balfour Beatty plc是一家基础设施公司，为支持国家经济的复杂和关键的基础设施提供资金、开发、建造、维护和运营。 公司通过三个部门运营。 建筑服务部门，从事资产的实际建设；支持服务部门，从事支持现有资产或功能，如资产维护和翻新，以及基础设施投资部门，从事基础设施资产的收购运营和处置，如道路、医院、学校、学生宿舍、军事住房、废物和生物质、离岸传输网络和其他特许权。 其基础设施投资部门还包括住房开发部门。 公司的项目包括A14剑桥到亨廷顿，HS2主要土木工程，M4智能高速公路，洛杉矶国际机场自动人行道和Old Oak公共车站。