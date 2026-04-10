交易 BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC - BGSgb 差价合约

关于 Baillie Gifford Shin Nippon PLC

Baillie Gifford Shin Nippon PLC是一家位于英国的投资公司。 公司的目标是通过投资追求长期的资本增长。 投资组合是通过识别具有长期增长潜力的个别公司来构建的，通常为3-5年的时间。 公司专注于投资于英国和海外注册的集合基金，包括英国上市的投资信托，这些基金主要投资于日本证券。 该投资组合主要由上市股票组成，但也可能持有非上市投资。 公司的基金由欧盟另类投资基金管理公司管理。